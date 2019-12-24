Перевозчикам обещают все деньги за льготников вернуть в январе

По итогам года затраты на льготные перевозки севастопольским перевозчикам будут компенсированы в полном объеме, пообещала заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения Алла Кордова.

«Компенсация перевозчикам за льготников произведена в полном объеме включительно по ноябрь, частично за декабрь. Окончательный расчет за этот финансовый год будет произведен в январе 2020 года по факту предоставления соответствующей отчетной документации», — объяснила замдиректора ведомства.

Напомним, что заложенные в городском бюджете на 2019 год 514 миллионов рублей на компенсацию по перевозке льготников закончились еще в сентябре. Перевозчикам пришлось возить льготников в долг.

При корректировке городского бюджета в декабре на перевозку льготников предприятиям общественного транспорта выделили дополнительно 96 миллионов рублей.

В Севастополе с апреля 2019 года реализован проект единой городской карты (ЕГКС): весь городской общественный транспорт переведен на использование системы учета льготных поездок.

«На сегодняшний день ЕГКС уже оформили более 108 тысяч севастопольцев. Карта позволяет льготникам пользоваться безлимитным проездом без предъявления документов, удостоверяющих личность и право на льготы. В среднем на одного льготника в месяц приходится около 36 поездок. Например, количество льготных поездок в ноябре составило 3 млн 269 тысяч на общую сумму более 56 млн рублей», — отметила А.Кордова.

Справка

В Севастополе бесплатно пользоваться общественным транспортом при наличии ЕГКС имеют право 28 категорий льготников.