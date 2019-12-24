Найденную у гостиницы «Украина» бомбу вывезли

В районе пл.Ушакова при производстве земляных работ по реконструкции ул.Большая Морская была найдена бомба времен Великой Отечественной войны.

23 декабря в 16.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступила информация, что в ходе земляных работ в районе ул.Шмидта (пл.Ушакова) обнаружен взрывоопасный предмет. На место происшествия оперативно выдвинулись силы Специализированного отряда Главного управления и отделение 1-й пожарно-спасательной части, было приостановлено движение по ул.Большая Морская, произведено оцепление.

На осмотр находки специалистам понадобился час. Саперы определили, что найденный предмет — немецкая авиабомба SD-50 и состояние ее взрывателя позволит транспортировать боеприпас с места обнаружения.

На время операции жителей близлежащего дома попросили перейти в Театр им.Лавренева — так требует инструкция.

В 20.44 автомобиль, транспортирующий бомбу, в сопровождении колонны спецтехники выдвинулся с пл.Ушакова к месту, где уже в ближайшее время данная опасная находка будет уничтожена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.