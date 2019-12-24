Найденную на мысе Хрустальный бомбу будут взрывать на месте

У памятника Матросу и Солдату найдена немецкая 250-килограммовая авиабомба. Саперы МЧС определили, что опасную находку перевозить нельзя.

Во вторник, 24 декабря, в 13.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступила информация, что на стройплощадке на ул.Капитанская, недалеко от памятника Матросу и Солдату, во время земляных работ обнаружен взрывоопасный предмет.

Сотрудники МЧС произвели оцепление опасной территории и в экстренном порядке приступили к идентификации опасной находки, обработке и анализу всех сведений, касающихся характеристик и состояния ее взрывателя. На основе полученных данных было установлено, что немецкая авиабомба SD-250 не подлежит транспортировке. Принято решение об уничтожении боеприпаса на месте.

В ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Севастополя вечером 24 декабря обсуждался предполагаемый ход работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

По предварительной информации бомбу будут взрывать на мысе Хрустальный в пятницу, 27 декабря. Для этого перекроют движение по ул.Капитанской и эвакуируют людей из близлежащих зданий.