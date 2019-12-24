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На Большой Морской уничтожают исторические афишные тумбы

Антонова Алиса

Предприятие «Горсправка» просит не допустить варварского уничтожения афишных тумб, расположенных по кольцу города при реконструкции улицы Большая Морская, пл.Ушакова и пл.Лазарева.

Некоторые из тумб уже повреждены строительной техникой.

Афишные тумбы установлены по центральному кольцу города еще в начале 50-х годов прошлого века, а некоторые из них сохранились с довоенного времени. Они входят в градостроительный комплекс городского кольца 1949-1958 г.г. и в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 11.01.2016 №2 «О включении Севастополя в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения границ территории и предмета охраны исторического поселения город Севастополь» подлежат охране как исторически ценные градоформирующие объекты.

«Из-за реконструкции Большой Морской город может лишиться половины исторических афишных тумб! Их собираются снести и заменить на сооружения из пластика или евробетона. Налицо явное пренебрежение историческим прошлым», — бьет в набат хозяин этих тумб — ООО «Горсправка». Афишные тумбы являются частью целостного имущественного комплекса, приватизированного коллективом предприятия в 1995 году.

По словам представителя Горсправки, сам факт сноса афишных тумб тщательно скрывается. До руководства города, проектировщиков и строителей достучаться не удается. Но в строительной документации, которую удалось подсмотреть, на месте тумб клумбы или просто пустое место!

Афишные тумбы, которых город может лишиться, расположены по адресу:

— пл.Ушакова (ул.Ленина, 76);
— ул.Большая Морская, 48/1;
— ул.Большая Морская, 32;
— ул.Большая Морская, 15.