ФЦП полуострова — это и латание дыр, и долгосрочное развитие

Руководитель Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко в интервью РИА Новости Крым рассказал о том, как идет реализация ФЦП, почему программа меняется и продлевается, а также о риске для двух субъектов полуострова стать хронически дотационными регионами.

А.Никитченко сообщил, что с «2014 года по 2019 год масштаб мероприятий ФЦП увеличился более чем на 40% и сейчас охватывает 891 объект с общим объемом финансирования 961,2 млрд рублей. Уже завершены 280 объектов и мероприятий программы. Это Крымский мост, энергомост, магистральный газопровод, две новые ТЭС, из социальной сферы — медицинский центр в Ялте, сеть фельдшерско-акушерских пунктов, 20 детских садов, три школы. 552 объекта и мероприятия находятся на той или иной стадии реализации, остальные 59 стартуют в ближайшем будущем.

В уходящем, 2019 году 42 объекта программы завершены, из которых 23 — в Крыму, 8 — в Севастополе и 11 — реализуемые федеральными органами власти. Самые значимые завершенные объекты этого года, конечно, выведенные на полную мощность Балаклавская и Таврическая ПГУ-ТЭС, железнодорожная часть Крымского моста.

О том, сколько же из 84 млрд рублей, запланированных на 2019 год, Крым и Севастополь освоят глава дирекции пообещал сообщить в начале 2020 года. Пока что в федеральном центре ожидают «результатов реализации программы на уровне не ниже предыдущего». Напомним, в 2018 году освоение было на уровне 60%.

Продлевать будете?

Продление ФЦП А.Никитченко связывает не только с темпами реализации ее мероприятий, но и с тем, что «программа приобретает новое наполнение и новое качество, что неизбежно влечет продление срока ее исполнения».

В недавней корректировке программы (постановление правительства РФ от 12 декабря) произошло перераспределение средств. Некоторые объекты вышли из экспертизы со снижением стоимости, некоторые — с увеличением. Например, больница скорой медицинской помощи в Севастополе стоила 6,7 млрд рублей, после экспертизы стоимость увеличилась до 8,6 млрд рублей.

В предыдущей корректировке (постановление правительства РФ от 9 июля) «был сделан акцент на развитии муниципальной инфраструктуры, в программу было включено 88 новых объектов», а также «было предусмотрено финансирование разработки технико-экономических обоснований для принципиально новых инфраструктурных и комплексных мероприятий с прицелом на стратегическое развитие всего региона на уровне мировых практик: создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова, создания в Западном Крыму нового туристического кластера с нуля».

А.Никитченко отмечает, что на данный момент ФЦП «решает и задачи регионального финансирования, и «латания дыр», и выполняет задачи долгосрочного развития через интегрирование в экономику страны и снятие инфраструктурных ограничений». В итоге от реализации ФЦП выигрывает не только Крым и Севастополь, но и вся страна, т.к. «приобретенный опыт решения нетривиальных задач» в Крыму и Севастополе может быть использован и в других программах регионального развития.

Управление ФЦП происходит на нескольких уровнях. На федеральном — заказчиком-координатором ФЦП выступает Министерство экономического развития, на региональном — субъекты федерации выступают заказчиками по большинству исполняемых мероприятий. Дирекция выполняет роль механизма, который связывает «в ежедневной работе два больших блока управления, федеральный и региональный», занимаясь мониторингом и координацией.

Изначально дирекция создавалась на 2016-й и 2017 год, но в дальнейшем Правительство РФ продлевало дирекцию дважды.

«Я всегда сравнивал дирекцию с десантом — этакий проектный офис в форме десанта. А такая жизнь по определению конечна», — отметил А.Никитченко. Будет ли решение о продлении деятельности дирекции в следующем году пока неизвестно.

Жизнь после ФЦП

А.Никитченко предостерегает оба субъекта полуострова (и Крым, и Севастополь), что созданная по ФЦП новая инфраструктура, «какой бы современной она ни была, не гарантирует рост регионального богатства и налоговой базы», и что даже сняв инфраструктурные ограничения, унаследованные от Украины, нет гарантий, «что экономика полуострова избежит ловушки хронической дотационности».

Выход на бездотационное развитие полуострова после ФЦП, по мнению руководителя дирекции, зависит от того, какой тип экономики вырастет на основе созданной с помощью ФЦП инфраструктуры. Что, в свою очередь, зависит от того, какой капитал и какие отрасли будут доминировать в экономике региона, какой будет добавленная стоимость, создаваемая в Крыму, какова будет роль науки и высокотехнологичных отраслей, как регион встроится в экономику черноморского региона и удастся ли создать синергетические эффекты с развитием сопредельных российских регионов».

Крыму и Севастополю нужен частный капитал, который сможет «сделать полуостров экономическим центром черноморского региона, открывая новые перспективы и создавая совершенно новый человеческий капитал».

По убеждению А.Никитченко, «Крыму и Севастополю необходимы частные инвестиции, но не любые и не любой ценой. Частный капитал, разрушающий будущую стоимость экономики региона, если использовать термины экономистов, полуострову не нужен».

Хаотичная застройка побережья, о которой на ялтинском форуме упоминал вице-премьер Дмитрий Козак, один из ярких примеров частного капитала, который «исключает возможность развивать целые направления на десятилетия вперед».

«Над прибрежными, уникальными природными зонами всегда дамокловым мечом висит желание строительной индустрии застроить их апартаментами. Для экономики региона и его социума продажа апартаментов — самый бесперспективный способ использовать уникальную природную ренту. Более того, этот способ уничтожает саму ренту. У региона из-под ног попросту выбивают будущее. Для Крыма и Севастополя такой риск очевиден. Невозможно создать новую экономику Крыма без восстановления инфраструктуры и возрождения благородства», — объясняет А.Никитченко.