Декораторы-закройщики сшили конкурсные шторы

В Севастопольском профессиональном художественном колледже состоялся конкурс профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по специальности «закройщик» и «портной».

20 студентов второго и третьего курсов в учебных мастерских на промышленных сверхскоростных швейных машинах сшили шторы определенного образца, которые теперь украшают комнаты их студенческого общежития.

Конкурс проходил в два этапа. Первый — создание эскизов. Второй — пошив изделий для оформления студенческого общежития.

— Наше учебное заведение своеобразный «колледж красоты». Здесь учатся художники-оформители, дизайнеры, визажисты-стилисты, парикмахеры, и мы все может сделать сами. Эскизы штор разработали студенты художники-оформители, — рассказывает заместитель директора по учебной работе Елена Прут.

Конкурсанты были ограничены во времени: на пошив штор отводилось четыре дня, в которые участники могли работать по шесть часов с 40 минутным обеденным перерывом.

Первое место в конкурсе завоевала Анастасия Мысина, второе — у Полины Ханбековой. Третье — разделили Анна Юрлова и Кристина Филипова. Диплом «За терпение и настойчивость в работе» получил Данила Догматский.

— Я заняла второе место и считаю, что такие конкурсы нужны для проверки профессионального мастерства. Благодаря им мы приобретаем больше навыков, тренируемся и оттачиваем мастерство, а еще, возможно, благодаря этому конкурсу меня заметят и в дальнейшем будут приходить ко мне с заказами, — делится впечатлениями П.Ханбекова.

— Проводя конкурс, мы совместили полезное с приятным. Украсив шторами в канун нового года коридор, холл и комнаты общежития, где поживают студенты, мы создали для них не только уют, но и хорошее настроение. Безусловно, все участники будут поощрены — это большой стимул для их дальнейшей работы и учебы, — говорит заместитель директора СПХК Оксана Журавлева.

Победителям конкурса вручили дипломы и денежные премии из стипендиального фонда. А каждый участник получил поощрительный приз — набор профессиональных ножниц, игольницы, тулбоксы, нитковдеватели, сантиметровые ленты, специализированные линейки, лекала — все, что необходимо для дальнейшего профессионального обучения.