В Севморпорту погасят задолженность по зарплате

— Вот тут люди пишут, по зарплате в порту у нас что происходит? — такой вопрос врио губернатора Михаил Развожаев адресовал своему заместителю Денису Солодовникову на аппаратном совещении в правительстве Севастополя 24 декабря.

На это замгубернатора пояснил, что в настоящее время средства на погашение задолженности изысканы, и в ближайшие 2-3 рабочих дня деньги будут выплачены.

— До Нового года задолженность именно по заработной плате мы работникам порта выплатим, — пообещал Д.Солодовников.