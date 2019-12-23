Водоканал хочет получать деньги за воду без посредников

С января ГУПС «Водоканал» переходит на прямые расчеты с потребителями, в т.ч. проживающими в многоквартирных жилых домах. Это позволит производить начисления непосредственно ресурсоснабжающей организацией, производить сверки расчетов, предоставлять информационно-консультационные услуги без переадресации в сторонние организации, считают на предприятии, обещая улучшить обслуживание.

Для этого создается Контактный информационный центр с единым телефонным номером, звонки на который для абонентов будут бесплатными. В телефонном режиме можно будет получить информацию о состоянии лицевого счета, произвести сверку начислений и оплат.

Для удобства потребителей раздел «Личный кабинет» на сайте водоканала sevvodokanal.org.ru будет доработан и оснащен дополнительными функциями.

При этом информация о расчетах с водоканалом будет включена в единый платежный документ, который будет направляться ГУПС «ЕИРЦ» населению многоквартирных жилых домов. В документе будут указаны реквизиты ГУПС «Водоканал» для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения потребителями.

Способы оплаты услуг:

— в кассах ГУПС «Водоканал»;

— в кассах ГУПС «ЕИРЦ»;

— в банках;

— через платежные терминалы;

— в отделениях почтовой связи;

— интернет-банкинг;

— оплата через «Личный кабинет» на сайте ГУПС «Водоканал».

В связи с переходом на прямые расчеты будет организована работа по съему контрольных показаний счетчиков.

Обратите внимание! Сотрудники ГУПС «Водоканал» во время посещения абонентов предъявляют служебные удостоверения, в которых указаны ФИО, должность, период действия удостоверения. В документ вклеена фотография сотрудника, удостоверение заверяется подписью руководителя и печатью предприятия.

Вы можете уточнить информацию о посещении сотрудниками водоканала абонентов по телефонам: +7 (978) 901-21-34, +7 (978) 936-63-29, 54-42-58, 53-71-17, 53-70-53.

Передавать показания приборов учета необходимо не позднее 25-го числа расчетного месяца.