В Севастополе новый управляющий отделением Центробанка
С 20 декабря приказом председателя Центрального банка Российской Федерации управляющим территориальным отделением Центрального банка в городе федерального значения Севастополь назначен Михаил Бежан.
Главные задачи, стоящие перед новым управляющим, — развитие финансовой системы региона и повышение уровня доступности финансовых услуг.
Михаил Владиславович Бежан родился и вырос в Севастополе, сообщила пресс-служба территориального отделения Центробанка. Ему 42 года. В системе Центрального банка Российской Федерации он работает с 1998 года.