В Севастополе новый управляющий отделением Центробанка

Главные задачи, стоящие перед новым управляющим, — развитие финансовой системы региона и повышение уровня доступности финансовых услуг.

Михаил Владиславович Бежан родился и вырос в Севастополе, сообщила пресс-служба территориального отделения Центробанка. Ему 42 года. В системе Центрального банка Российской Федерации он работает с 1998 года.