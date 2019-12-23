Тарифы на воду не поднимут

В новом году тарифы водоканала меняться не будут и останутся на уровне 2019 года.

За водоснабжение население Севастополя будет продолжать платить 39,28 руб/куб.м с НДС, за водоотведение — 29,27 руб/куб.м с НДС.

Такие же тарифы (32,73 руб/куб.м плюс НДС и 24,39 руб/куб.м плюс НДС) будут действовать для бюджетных организаций и прочих потребителей.

А тариф на техническую воду для населения и прочих потребителей рознится. Для населения — 18,34 руб/куб.м (с НДС 20%), а для прочих абонентов он выше — 16,03 руб/куб.м плюс НДС.

Тарифы установлены на основании приказов Департамента городского хозяйства.