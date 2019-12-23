Тарифы на мусор увеличат летом

Утвержден тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Севастополе на 2020 год. По сравнению с действующим он пока не меняется.

Согласно приказа Департамента городского хозяйства Севастополя №629-ОД от 18.12.2019 года «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство города «Севастополь» на 2020 год» с 1 января тариф не меняется и составляет 370,98 рубля за кубический метр ТКО с учетом НДС.

С 1 июля 2020 года тариф увеличится до 373,72 руб/куб.м.

Напомним, чтобы вычислить, сколько платить за вывоз мусора, нужно тариф умножить на норматив накопления ТКО и на количество проживающих в квартире (или доме) человек. Для многоквартирных домов месячный норматив накопления определен в 0,24 куб.м на одного человека, для частного сектора — 0,26 куб.м на одного проживающего.