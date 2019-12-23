Стадиону «Горняк» нашли очередного подрядчика

Как сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, очередной госконтракт на выполнение работ по реконструкции стадиона подписан в октябре 2019 года, а новым сроком окончания работ определен декабрь 2020 года.

По его информации, в процессе производства работ ведется корректировка существующего проекта, связанная с проблемами сезонного характера. Например, принято решение об увеличении проектной отметки размещения футбольного поля.

Интересно, что новый подрядчик начал работы с оштукатуривания бытовых помещений.

Напомним, что прежнему подрядчику ООО «Техстрой» в июне 2019 года в соответствии с представлением прокуратуры Гагаринского района было направлено решение заказчика (ГБУ »Дирекция КС») об одностороннем отказе от исполнения договора.

Суть претензии заключалась в предоставлении ООО «Техстрой» при проведения тендера недостоверной информации о себе, с целью подтверждения своего соответствия дополнительным требованиям при проведения конкурсных процедур.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», за реконструкцию стадиона «Горняк» городские власти принимались неоднократно.

В сентябре 2018 года процесс «запустили» в очередной раз, с перспективой сдачи объекта в ноябре 2019 года. Однако, как теперь понятно, это был очередной несбывшийся прожект.

Тогда новая стоимость (без проектирования) в исполнении казанской строительной компанией ООО «Техстрой», составила 373 млн рублей, что дороже предыдущей версии.

Обновленный «Горняк» должен включить стадион, трибуну для зрителей на 500 мест со служебными помещениями, теннисный корт, трансформаторную подстанцию, блочно-модульную котельную, КПП, площадку для сбора мусора, автостоянку на 158 мест и информационное табло.

Речь идет о футбольном поле 105 на 68 метров, двух беговых дорожках на 400 и 100 метров, секторах для прыжков в длину и в высоту, метания копья, диска и молота, толкания ядра, а также площадке для ОФП.

Цена ныне заключенного контракта (с учетом уже выполненных работ) составляет 340,5 млн рублей.