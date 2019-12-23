Севастопольский лесоповал

Лес в Крыму растет плохо и не везде. Естественные древостои находятся на Южном берегу и в горах. Редкие колки по оврагам и балкам — не в счет, низкорослые деревья и кустарники не создают лесной обстановки. Все остальные лесные насаждения и лесополосы — искусственного происхождения, т.е. созданы руками человека. Тем не менее крымские леса знамениты уникальными породами деревьев, так называемыми экзотами, которые встречаются только тут. Они — особая гордость и предмет заботы лесоводов и всех нас, крымчан. Посему и отношение к деревьям и лесу в целом у нас особое.

В Севастополе, наряду с относительно большим сегментом естественных лесов в горной части, немалая доля приходится на лесные культуры, преимущественно хвойных пород, которые были созданы в пригородной зоне поистине героическим трудом работников Севастопольского лесхоззага под руководством директора Сергея Романовича Булаха — заслуженного лесовода, почетного гражданина города. Это было сделано в период 60-80-х годов. Слава и опыт севастопольских лесоводов были широко известны не только в отрасли, но и во всей республике.

А теперь о дне сегодняшнем. Севастопольцев буквально потрясли недавние факты варварской рубки искусственных хвойных насаждений под Балаклавой и на Северной стороне. Рубили те самые особо охраняемые экзоты: сосну Крымскую или Палласа, занесенную в Красную книгу РФ. Наряду с этой уникальной породой под бензопилы попали и кипарисы — исторические символы южнобережных пейзажей и лиственные деревья и кустарники. Площади, освобожденные от лесной растительности, измеряются гектарами, а количество срубленных деревьев — сотнями стволов.

Примечательно, что это балаклавское трагическое действо разыгралось прямо напротив здания, в котором находится управление лесного и охотничьего хозяйства правительства Севастополя и на стене которого установлена памятная доска с барельефом Сергея Романовича Булаха, в знак уважения и признания его заслуг по лесовосстановлению в городе-герое. Зловещий гротеск — почетный лесовод взирает со стены на то, как уничтожаются плоды многолетних трудов его славного коллектива.

Вы спросите: а почему же не приняли мер? Как допустили такое? Отвечаю: меры были приняты. Ознакомительного характера. Практически все, имеющие отношение к природоохранной деятельности в городе, побывали на месте рубки и выяснили, что лесорубочный билет (право на рубку) был выдан Росприроднадзором и все происходящее, оказывается, имеет под собой законную основу. Разрешение выдано владельцу участка под индивидуальное жилищное строительство. Площадь планируемой застройки более 8 гектаров.

Но давайте все-таки разберемся. Оказывается, Росприроднадзор — федеральный орган — выдает подобные бумаги, совсем не ставя в известность и не согласовывая свои действия с правительством Севастополя и природоохранными и лесохозяйственными организациями. Даже не консультируясь! Только на том основании, что кто-то предъявляет право на владение участком земли, на котором растет лес. И просит этот краснокнижный лес срубить, дабы построить там что-то, для личных нужд. Вместо леса! При этом Росприроднадзор не дал ни одного разрешения даже на проведение рубок ухода в хвойных насаждениях Севастопольского лесхоза.

Для справки: выращивание и формирование древостоев невозможны без лесохозяйственных мероприятий, в том числе ряда рубок по мере роста и смыкания крон — осветления, прочисток, прореживаний и проходных. В отдельных случаях необходимы также санитарные рубки. Все искусственные насаждения нашей зоны выращены именно с применением таких лесоводческих, научно обоснованных стандартных приемов.

Интересно, не так ли?

Кто этот авторитетный землевладелец, которому так быстро и безоговорочно дают добро на подобные действия? Тут мы подходим к самому главному вопросу: как можно было оформить участок под ИЖС в лесном массиве, подразумевая при этом его снос? Оказывается, участок был выдан еще в украинскую бытность Севастополя. Кем, кому и почему — это еще предстоит выяснять.

В период с 2014 года участок был переоформлен в соответствии с законодательством РФ. И снова ни у кого не возникло вопросов по месторасположению и наличию там древостоя сосны Палласа. В связи с этим вспоминается недавняя кампания бывшего губернатора Овсянникова, который уведомительно или через суды массово лишал севастопольцев права на владение и аренду земельных участков, признавая даже решения судов украинской юрисдикции незаконными, отменяя выданные прежде распоряжения и госакты.

По сей день вопросы аренды земли рассматриваются в городе ни шатко, ни валко. Многие знают на собственном опыте, сколько надо сил и времени, и какая это перспектива и тягомотина — узаконить свой участок. А тут все быстро и без претензий. Многие чиновники, находившиеся во власти в тот период, уже не у дел, уехали из города. Но они не уехали из страны, и вопросы задавать есть кому.

Извечные русские вопросы: кто виноват и что делать?

По первому мы с вами находимся на пути к истине, хотя правоохранительным органам тут самое время подсобить нам установить ее.

По второму, не только на мой взгляд, этим же органам необходимо немедленно приостановить производство работ на этих участках, дабы выяснить правомерность их получения и владения ими. Пусть и придется заглянуть в недавние украинские архивы. А уже потом принимать решение — продолжать лесоповал в Севастополе или все-таки вернуть нашим лесам их статус, значение и государственную защиту.