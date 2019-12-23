Платежных терминалов стало больше

За девять месяцев текущего года при оплате товаров и услуг зафиксировано более 11 млн транзакций банковских карт. Общая сумма таких платежей составила около девять млрд рублей, сообщила пресс-служба отделения по Севастополю Южного главного управления Центрального банка РФ.

Общее количество банкоматов и электронных терминалов в регионе на 1 октября 2019 года достигло 7,5 тысяч устройств, в том числе — более 6,7 тысяч POS-терминалов, и почти 650 банкоматов. Это на 32% больше аналогичного показателя прошлого года. Рост обусловлен, в первую очередь, увеличением количества электронных терминалов на 46% по сравнению с прошлогодним значением.

На тысячу жителей Севастополя приходится 19 устройств платежной инфраструктуры. При этом больше 73% от общего количества устройств приходится на Ленинский и Гагаринский муниципальные округа. Наименее обеспечены платежной инфраструктурой Терновский и Верхнесадовский: в среднем, на тысячу жителей там приходится примерно четыре устройства.