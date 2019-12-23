Открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент РФ принял участие в открытии движения по железнодорожной части Крымского моста: в режиме видеоконференции Владимир Путин дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда «Таврия» по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Перед церемонией открытия глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги, пообщался со строителями-мостовиками, ознакомился с информацией о развитии транспортной инфраструктуры Юга России, в частности Крымской железной дороги, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты, — отметил В.Путин, обращаясь к мостостроителям. — Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем».

Справка

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, его протяженность составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной веток. Автомобильная часть моста введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовые автоперевозки начались осенью того же года; движение грузовых поездов планируется открыть летом 2020 года.