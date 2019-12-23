Общественности обещают показать проект планировки мыса Хрустальный

В начале 2020 года пройдет большая общественная презентация проекта планировки территории будущего культурного кластера на мысе Хрустальный, пообещал врио губернатора Снвастополя Михаил Развожаев.

Так он отреагировал на доклад и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова о планировке и межеванию этой территории.

— Территория проектирования составляет 56 га, она расположена в пределах ранее указанных кадастровых кварталов. На нее имеется проект планировки, утверждающий границы элементов планировочной структуры, — доложил М.Жукалов.

По его словам, целью утверждения проекта межевания территории является уточнение границ существующих и образуемых земельных участков.

— Общий баланс территории следующий: общего пользования — 32 га, территория Министерства обороны — 1,4 га, территория существующей застройки — 12 га. Утверждение документации не влечет за собой изменений границ территории общего пользования, — пояснил М.Жукалов.

— Мы получили решение о проектировании большого общественного пространства на территории мыса Хрустальный, вокруг культурного кластера, к строительству которого сейчас начинается подготовка, — сказал М.Развожаев.

Ранее сообщалось, что на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих музеев, театрального и хореографического училищ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг. Генеральным подрядчиком строительства выступает АО «Стройтрансгаз»