На вокзале изменили логистику перемещения пассажиров

«Проведена колоссальная работа по обеспечению транспортной безопасности. Определены зоны: перевозочный сектор, зона свободного доступа — и проведено ограждение территорий. Учитывая, что пассажиров станет больше, мы, чтобы не создавать давку, вынесли пункт досмотра, который ранее находился в холле вокзала, в отдельный павильон, где оборудованы три входа в том числе одни для маломобильных групп населения», — рассказала ТАСС начальник вокзала.

Е.Альзоба отметила, что из-за установки ограждений пришлось полностью поменять систему навигации, так как логистика перемещения пассажиров сильно изменилась.

К приему поездов с материка на вокзале проведен ремонт: обновлена отделка внутренних помещений, фасад здания, элементы кровли и другое, отреставрированы оконные блоки и заменены двери. Благоустроена прилегающая территория.

Также пришлось расширить штат: принять несколько билетных кассиров, уборщиков и диктора. Теперь на вокзале работает 38 человек.

Первый поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, следующий через Крымский мост, отправляется 23 декабря.