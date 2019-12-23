Главный бухгалтер крала овец и деньги предприятия

За кражу имущества и денежных средств предприятия на сумму более двух миллионов рублей осуждена жительница Нижнегорского района Крыма.

Вступил в законную силу приговор Нижнегорского районного суда Республики Крым в отношении 41-летней жительницы района за совершение преступлений против собственности (п.б ч.4 ст.158, ч.2 ст.159 УК РФ), а также за подделку и использование официальных документов, предоставляющих права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления (ч.4 ст.327 УК РФ).

Следствием установлено и в суде нашло подтверждение, что с марта 2015 года по июль 2017 года подсудимая, работая в должности главного бухгалтера на предприятии, имея свободный доступ ко всем его хозяйственным помещениям, похитила около 300 племенных овец и более 40 ярок с кошары предприятия.

Она подделывала документы и с помощью находящихся в ее пользовании ключа с электронной подписью руководителя и корпоративной карты обналичивала деньги предприятия и тратили их на себя.

В результате указанных действий предприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более двух миллионов рублей.

В июле 2017 года, главный бухгалтер получила от руководителя предприятия 30 тысяч рублей на оплату земельной аренды, который безвозмездно обратила в свою пользу.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства, суд обязал подсудимую возместить материальный ущерб в сумме 2,177 млн рублей.