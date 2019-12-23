Два туриста заблудились на Старой римской дороге

Сотрудники отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь двум жителям Севастополя, которые во время прогулки по Календской тропе сбились с пути и потеряли ориентиры.

В службу спасения МЧС Крыма в пятницу, 20 декабря в 18.38 поступило сообщение о заблудившихся туристах: необходима помощь в поиске и эвакуации из горно-лесной местности в районе Ай-Петринской яйлы двух человек.

В район поисковых работ для оказания помощи выехала группа из шести спасателей Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Они установили телефонный контакт с туристами, выяснили их предполагаемое местонахождение и, учитывая низкую температуру и наступление темноты, дали рекомендации, как безопасно дождаться помощи.

Пострадавшие: мужчина, 1995 г.р. и женщина, 1960 г.р., оба жители Севастополя, были обнаружены в районе горы Спирады. Спасатели благополучно эвакуировали туристов на служебном автомобиле в Ялту. В медицинской помощи те не нуждались.

С начала года отрядом «КРЫМ-СПАС» в горно-лесной зоне спасено более 310 человек, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Справка

Старая римская дорога (также Календская тропа) — соединяла римский военный лагерь Харакс на мысе Ай-Тодор c Херсонесом через перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен — 578 м), Байдарскую долину (село Подгорное – Календи), Симболон (Балаклава).

Использовалась в том числе для зимнего сообщения между городами когда на море штормило.

Дорога шириной 2-3 м вымощена камнями, которые вкапывали в землю и присыпали щебенкой.

По сохранившемуся участку Старой римской дороги ныне проложен туристический маршрут длиной около 11 км.