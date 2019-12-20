Вырубают массив краснокнижной сосны

На въезде в Балаклаву и на Северной стороне вырубают сосны. Общественники и лесоводы бъют тревогу, а власти Севастополя разводят руками — разрешение дали федералы.

Попытку разобраться в создавшейся ситуации сделал врио губернатора Михаил Развожаев на заседании правительства города 19 декабря.

— Кто выдал порубочный билет? — поинтересовался он у и.о.начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлии Гавриловой.

Она ответила, что за последнее время было зафиксировано две вырубки — в районе ул.Бельбекской и в Балаклаве, в районе ул.Новикова. И в том, и в другом случае разрешения на снос краснокнижных деревьев были выданы Росприроднадзором. В первом случае это порядка 50 деревьев, во втором — 157 деревьев.

По ее словам, вырубка проходила в присутствии представителей Росприроднадзора.

— Локализация нами уже уточнена, мы будем сопровождать эту деятельность, контролировать, чтобы все происходило в соответствии с выданными разрешительными документами, — пояснила Ю.Гаврилова.

По ее словам, оговариваемые два участка находятся в частной собственности и предназначены под индивидуальное жилищное строительство.

Начальник Сеприроднадзора также пояснила, что разрешения на вырубку выданы федеральным природоохранным органом.

— Сосна Крымская занесена в Красную книгу РФ, поэтому разрешения на вырубку выдает федеральный природоохранный орган, центральный аппарат, Москва, — сообщила Ю.Гаврилова.

При этом заявки принимаются даже не в Севастополе. Краснодарское управление Росприроднадзора уполномочено принимать заявки и передавать их в Москву, само оно решения не принимает.

— В любом случае по компенсационным высадкам соответствующие рекомендации выдаются в Росприроднадзоре, но мы контролируем этот вопрос, — снова пояснила Ю.Гаврилова.

На это глава города распорядился подготовить обращение к руководителю Росприроднадзора с просьбой установить особый порядок согласования подобных случаев, с учетом резонансности, сделать такие действия более публичными и понятными.

Как объяснила Ю.Гаврилова, аналогичное обращение ранее было направлено по поводу предотвращения вырубки фисташек в бухте Круглая.

Пока чиновники занимаются бумажным пинг-понгом, активная фаза вырубки краснокнижных деревьев в районе Балаклавского лесхоза (ул.Новикова) продолжается. От сосны Крымской освобождается как минимум 30 участков площадью по 10 соток каждый. Это 3 га, плюс 4,7 га вспомогательных территорий квартала жилой застройки. Получается почти восемь гектаров! Все это расположено на террасированном склоне, засаженном Крымской сосной и кипарисами 45 лет назад!

Добавим к тому, что высадка этих сосен производилась и для укрепления крутого склона. Уклон там градусов 30.

При этом с 2014 года этот самый Росприроднадзор не выдает Севастополю разрешения на санитарные рубки Крымской сосны, поскольку она — краснокнижное растение! Объясним, санитарные рубки необходимо проводить для формирование здорового древостоя. Их проводили под Новый год, совмещая полезное с приятным: и лесу хорошо, и севастопольцы «ёлками» обеспечены. Пять лет в севастопольских лесах санитарные рубки не проводят. А ёлки под Новый год привозят с материка.

Надо отметить, что на вырубку краснокнижных сосен в Управлении лесного, охотничьего хозяйства и ООПТ Севастополя (их здание находится через дорогу) наблюдают с грустью. Но это не лесная территория, а территория города. Поэтому на ней действует не лесной кодекс, а земельный...

— По земельному кодексу работает ДИЗО. Как они эти участки нарезали или выделяли?— разводят руками в Управлении лесного, охотничьего хозяйства и ООПТ, ссылаясь на предъявленный им порубочный билет Росприроднадзора.

Затрудняются там ответить и на вопрос, каким образом участки с кнаснокнижными растениями отданы под ИЖС, предположив, что кадастровые инженеры делают это, не выезжая на место.

Они также посетовали, что после прошедшей этой осенью реорганизации местные структуры оказались фактически исключены из решения этих вопросов — ни в Севастополе, ни в Симферополе нет соответствующего отдела Росприроднадзора: «Как они из Краснодара умудряются решать эти вопросы?..»