Севастопольские пара-каратисты завоевали «серебро» на Кубке мира

Спортсмены из центра «Инваспорт» приняли участие в Открытых соревнованиях по адаптивному каратэ (пара-каратэ) в рамках второго этапа Кубка мира по каратэ версии WKC, которые в середине декабря прошли в Рязани.

Участниками состязаний стали 45 спортсменов по адаптивному каратэ в 11 классах. Севастополь на Кубке мира представляли шесть спортсменов, которые завоевали одну бронзовую, четыре серебряных и одну золотую медали.

Петр Сафонов взял «золото»; «серебро» у Святослава Березанского, Егора Мушка, Максима Ли, Полины Ярмоленко; «бронзу» (за волю к победе) получил Юрий Нефедьев.

По итогам соревнований команда из Севастополя завоевала второе обще-командное место.