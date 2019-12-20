Ремонтировать пруд «Туристский» начнут в 1 квартале 2020 года

Начало капитального ремонта пруда «Туристский», что в селе Орлиное, запланировано на 1 квартал 2020 года. Об этом на заседании правительства 19 декабря сообщила и.о.начальника Главного управления природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова.

Вопрос возник в ходе принятия постановления, регламентирующего передачу в оперативное управление Севприроднадзора городских гидротехнических сооружений и проведение дополнительных мероприятий, направленных на содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

— В оперативное управление передано порядка 117 гидротехнических сооружений, в 2019 году Севприроднадзором была организована инвентаризация ссоружений с целью определения ГТС, попадающих под требования федерального закона об их безопасности, — сообщила Ю.Гаврилова.

По ее словам, на основании данной инвентаризации были запланированы финансовые средства на их содержание. Основная масса гидротехнических сооружений находится на балансе учреждения «Экологический центр». Она также пояснила, что печально известный пруд «Туристский» находится на балансе ГКУ «Севастопольское лесничество».

— В 2019 году уже получены средства на разработку проектной документации на капитальный ремонт, которая сейчас находится на государственной экспертизе. Капитальный ремонт планируем в 1 квартале 2020 года, — сказала Ю.Гаврилова.

— То есть к лету наполним его водой? — поинтересловался врио губернатора Михаил Развожаев

На это Ю.Гаврилова ответила, что все зависит от паводка. При этом она пояснила, что восстановление водного объекта будет проходить не один год.