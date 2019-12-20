Подводную лодку отбуксировали на утилизацию

Корпус дизельной подводной лодки Б-380, затонувшей в Южной бухте Севастополя вместе с плавдоком в ночь на 15 декабря, начали буксировать в Инкерман 20 декабря.

Там будет проведена ее утилизация.

Как сообщалось ранее, после того, как док с лодкой затонул, Б-380 всплыла, легла на бок. Ее отбуксировали к причальной стенке.

Операция проводится Черноморским флотом, в ней задействованы до 10 судов вспомогательного флота, в том числе буксиры и спасательное судно.

По оценке специалистов, затопление произошло из-за технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации более 10 лет назад.

В пресс-службе 13-го судоремонтного завода уточнили, что в настоящее время док ПД-16 не принадлежит ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Министерства обороны РФ.