Плату за содержание жилых помещений увеличили

В правительстве Севастополя приняли постановление об изменении платы на 2020 год за содержание жилых помещений. Она увеличивается на 3% (величина равна индексу потребительских цен на 2020 год).

Проект документа представил заседании правительства 20 декабря и.о.директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. По его словам, в случае пяти- или шестиэтажного дома, без мусоропровода, увеличение достигнет 13,39 рубля за 1 квадратный метр. Ранее размер платы составлял 13 рублей.

По словам Е.Горлова, речь идет о плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, а также для собственников жилых помещений, которые не выбрали способ управления многоквартирным жилым домом и не реализовали этого своего права.

— Такая индексация является ежегодной, последний раз она проводилась в прошлом году, — пояснил Е.Горлов, добавив, что речь идет о жилуслуге. При этом, как правило, управляющие компании применяют утвержденный правительством тариф.