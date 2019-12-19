Севастопольцы покупают больше, а в рестораны ходят реже

Управление государственной статистики по Крыму и Севастополю представило отчет оборота розничной торговли и общественного питания в Севастополе с января по ноябрь 2019 года.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, было продано на 31 млрд рублей, что на два миллиарда больше, чем за тот же период 2018 года. Непродовольственных товаров было продано на 32 миллиарда, это на три миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года.

Зато в кафе, барах и ресторанах в 2019 году гости и жители Севастополя оставили меньше денег, чем в прошлом году, около 5,2 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97,6% к январю-ноябрю 2018 года.

В отчете указано, что оборот розничной торговли города формируется за счет крупных торговых сетей и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынков. Доля рынков и ярмарок в товарообороте составляет только 8,2%.