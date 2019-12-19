Севастопольские спортсменки взяли золото и бронзу на чемпионате России по рукопашному бою

Севастопольские спортсменки Дарья Крапивина и Светлана Радван заняли первую и третью ступеньки победного пьедестала чемпионата России среди мужчин и женщин по рукопашному бою-2019.

Состязания состоялись а Орле, а его участниками стали 317 борцов из 50 регионов России.

В состав сборной Севастополя вошли 9 спортсменов, каждый из которых, по оценке главного тренера команды Людмилы Заднипровской, показал хороший результат.

Однако двое наших спортсменов выступили просто блестяще: Д.Крапивина стала чемпионкой России по рукопашному бою (весовая категория 50 кг), а мастер спорта международного класса по спортивной борьбе С.Радван — обладательницей бронзовой награды в весовой категории 70 кг.

По информации тренера спортменок, президента Федерации рукопашного боя Севастополя Алексея Заднипровского, С.Радван провела два боя, в полуфинале уступив только мастеру спорта международного класса и неоднократной чемпионке России, Д.Крапивина провела три боя.

— В финале Дарья на 100% переиграла заслуженного мастера спорта и неоднократную чемпионку мира. Это была сокрушительная победа — тактическая и техническая, — сказал А.Заднипровский.

Сообщается, что Д.Крапивина проявила недюженную волю к победе — в финальном поединке она выступала с выбитыми пальцами ударной руки, по возвращении домой врачи поставили ей диагноз «перелом».

Соревнования имели статус отборочных в сборную команду РФ.

По предварительным прогнозам, Д.Крапивина может быть включена в основной состав национальной сборной, а С.Радван — в резервный.

Напомним, всего месяц назад обе девушки стали вице-чемпионками мира по панкратиону.