Предвкушение свидания с легендарным городом

Власти Севастополя рапортуют о готовности принять поезд из Санкт-Петербурга. 25 декабря он торжественно прибудет в тупик железнодорожного вокзала под знаменитый «Легендарный Севастополь».

Накануне этого события немного объективных фактов и цифр, которые могут подпортить картину. Просто посчитаем и сопоставим.

Итак, на маршрут заявлен состав из 17 одноэтажных вагонов: купейных, плацкартных и одного штабного для маломобильных пассажиров. Количество пассажиров в одном купейном вагоне — 36, в плацкартном — 54, в штабном — 26.

До конечной станции едут не все. Но это первый поезд с 2014 года, поэтому по самым скромным прикидкам, в полдесятого утра 25 декабря на севастопольский перрон сойдут человек пятьсот.

А дальше происходит следующее. Все эти люди с чемоданами и в предвкушении свидания с легендарным белокаменным городом-героем выходят на привокзальную площадь и обнаруживают, что попытки сфотографироваться на фоне вокзала безнадежно испорчены. Потому что знаменитое здание обнесли забором, в том числе с лицевой видовой стороны.

Но это мелочи в сравнении с дальнейшими перипетиями. Привычные Яндекс.такси, Uber и Jett безмолвствуют. Перенастройка мобильной сети спотыкается. На камерной, уютной небольшой привокзальной площади уже ждут местные таксисты, с ценником вряд ли гуманным. Но, даже если кто-то и решит рублей за 350-400 ими воспользоваться, то вся эта кавалькада упрется в поток транспорта с Героев Севастополя. Новая, масштабная, красная до рези в глазах пробка городу гарантирована.

Те же, кто решит добираться своим ходом — а это точно несколько сотен человек, по виадуку волной выкатятся на мизерный островок остановочного павильона. Они же наслышаны о севастопольских троллейбусах, на которых по историческому центру города можно прямо от вокзала доехать до гостиницы «Севастополь». Или до площади Нахимова. И даже почти на набережную Корнилова. Но уж точно никто из них не знает, что схема движения основных троллейбусов изменилась, и приедут они все на площадь Ушакова. Туда, где столичному глазу всё привычно перекопано и реконструируемо. Грязь, траншеи, так называемая «собянинская» оранжевая сетка, дорожная техника и хмурые спецовки. Многочисленные гости города растеряны, но гостеприимные севастопольцы подсказывают им, как с Ушакова уехать на Нахимова. Главное, чтобы не промахнулись с номером троллейбуса и не укатили обратно на вокзал.

В конце-концов кому-то повезет с первого раза добраться до гостиницы «Севастополь», выдохнуть, вдохнуть соленого ветра бухты. И даже попытаться вечером погулять по променаду Большой Морской. Но туда лучше не надо. Ни днем, ни в сумерки. До мая.

Удручает это. Хотя, может, рапорт о готовности встретить питерский поезд подкреплен ожидаемым двухсуточным перекрытием Большой Морской? И почти два дня в поезде №007А не зря будут?