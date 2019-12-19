Первая авария со строительной техникой произошла на Большой Морской

На улице Большая Морская 18 декабря, в 17.40 водитель экскаватора 1982 года рождения при перестроении влево не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением водителя 1993 года рождения, сообщили в пресс-центре УМВД Севастополя.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы.

Напомним, на Большой Морской на деньги мэрии Москвы ведется масштабная реконструкция.