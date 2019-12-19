Объявлены лауреаты фестиваля «Творчество без границ»

Основная задача фестиваля-конкурса, который уже третий год подряд проходит в стенах Севастопольского профессионального художественного лицея, — поддержка творчески одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, демонстрация наиболее ярких и интересных достижений в области художественного творчества.

Умение своими руками создавать красоту, отдавать окружающим частицу своей души через творчество — это редкий дар. Особенное уважение вызывает то, что ребята создают прекрасное, несмотря на жизненные трудности. В фестивале приняли участие учащиеся художественного колледжа, севастопольских школ, Дворца детского и юношеского творчества, изобразительных студий города.

— Это уже третий региональный фестиваль «Творчество без границ». Первый стартовал в 2016 году, как пилотный проект. Тогда мы хотели посмотреть, найдем ли отклик у детей и родителей. Фестиваль проводится для детей особой категории, детей с ограниченными возможностями здоровья, но мы об этом не говорим. Потому что у нас все дети талантливые, все равные. Мы не оцениваем человека за его физическое состояние, мы оцениваем душу, умение, — рассказывает начальник отдела профессионального образования департамента образования Севастополя Анна Демьяненко.

Все участники подготовили замечательные художественные работы. Ребята приложили немало усилий, чтобы показать свое мастерство и талант. Конкурс проходил в нескольких номинациях. Победители получили дипломы и ценные подарки.

— Данный конкурс позволяет ребенку получить в качестве вознаграждения профессиональный набор красок, кистей, всего необходимого для творчества, — говорит А.Демь­яненко.

В номинации «Живопись» лауреатами стали Ютта Провозина, Даниил Амарцев, Кристина Быкова. В номинации «Декоративная живопись» — Елизавета Ногина, Алена Дородных. В номинации «Графика» лучшими стали Никита Макар, Анастасия Гнатенко. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» — Даниил Резниченко, Георгий Навойников. Первое место в номинации «Художественный дизайн» получил Дмитрий Прохоров. В номинации «Художественная фотография» — София Тымчук.

— Никита Макар, можно сказать, — наша звезда. Он студент третьего курса. Дважды принимал участие в региональных чемпионатах «Абилимпикс». Занимал там первые места, к сожалению, Москва пока нам не покорилась, но все впереди. В этом году он заканчивает учебу, — рассказывает о своем подопечном преподаватель высшей категории Юлия Работяжева-Черняева. — В номинации «Живопись» можно выделить Амарцева Даниила, студента второго курса. Он приходил в колледж в 6.30 утра, чтобы успеть сделать свою работу в срок. Его работа взяла первое место, потому что действительно выполнена достойно.

В рамках фестиваля была организована выставка конкурсных творческих работ, а для гостей и участников фестиваля студентами колледжа организованы мастер-классы. Праздник прошел ярко.