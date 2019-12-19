Изъято 700 пар поддельных кроссовок

В Севастополе полицейские передали в суд уголовное дело в отношении местного бизнесмена за незаконное использование товарных знаков известных брендов.

Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району окончено расследование и передано в суд уголовное дело по факту незаконного использования чужих товарных знаков, причинившее правообладателям ущерб в размере более пяти миллионов рублей.

Следствием установлено, что 38-летний предприниматель приобрел у неизвестных ему лиц около 700 пар контрафактных кроссовок, маркированных товарными знаками двух популярных брендов, и продавал в своем магазине под видом оригинальной продукции.

Сотрудники полиции изъяли весь контрафактный товар и направили его на экспертизу. Специалисты установили, что обувь была изготовлена с нарушением требований к используемым материалам и качеству, а также содержит воспроизведение товарных знаков известных компаний. По заключению эксперта своими незаконными действиями севастопольский предприниматель нанес двум правообладателям товарных знаков ущерб в сумме 5,628 миллиона рублей.

Предпринимателю предъявлено обвинение по ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Степень вины и меру наказания обвиняемому определит суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.