Для борьбы со снюсами нужен закон

Распространение и использование сосательных и жевательных снюсов (измельченных никотиновых смесей с добавлением щелочи) стали проблемой для всей страны, однако законодательно продажа этой далеко не безопасной никотиновой продукции не запрещена.

Именно поэтому снюсы (пэки или сваи) в самых разных модификациях повсеместно продаются в торговых киосках, табачных лавках и даже супермаркетах.

В больших магазинах их можно без труда отыскать «на кассе», выложенные рядом с шоколадками и жевательной резинкой. И цена невысока — триста рублей за коробочку.

За эти относительно небольшие деньги продавец (в нашем случае вполне взрослая женщина) даже развернула рекламный проспект, где черным по белому написано, что речь идет о никотиновых пэках без табака, употреблять которые следует размещением между верхней губой и десной. И далее: «воздействие никотина ощущается как легкое покалывание», эффект длится от 3 до 30 минут.

Вот они, внешне безобидные виновники участившихся случаев попадания подростков в больницы, с явными признаками отравления. Такие были в различных регионах страны, и в севастопольских школах в том числе.

Для того, чтобы поговорить о проблеме и обсудить способ решения, 18 декабря представители различных общественных организаций собрались в региональном отделении партии «Единая Россия», пригласив сотрудников РОВД, департаментов образования и здравоохранения, а также городских молодежных организаций.

По мнению заместителя председателя Законодательного собрания Татьяны Лобач, проблему необходимо решать на законодательном уровне, но как раз соответствующего запрещающего закона на федеральном уровне не принято. Главным аргументом потребяющего зелье подростка остается: «А не запрещено!»

Т.Лобач заявила о готовности обратиться в Государственную Думу РФ по вопросу его подготовки и принятия.

Безвредно и модно?

Как прозвучало в ходе обсуждения, Роспотребнадзором выявлено, что снюсы содержат более 30 канцерогенов, способствующих быстрому развитию злокачественных образований и различных мутаций в органах человека. Детский организм подвержен этому в еще большей степени.

Реклама снюсов в интернете способствует тому, чтобы в неокрепшем мозгу ребенка сформировалось осознание того, что это безвредно и модно. Между тем в одном никотиновом пакетике-стикере содержание никотина равно восьми сигаретам. Есть пакетики, содержание которых сопоставимо с 20 сигаретами. Опасность заключается в бесконтрольности применения — его можно «закинуть» прямо на уроке, и никто не заметит, как через микроранки в прожженной слизистой зловредный никотин, смешанный со щелочью, попадает прямо в кровь ребенка.

Кроме стикеров, снюсы могут иметь вкус и вид обычных карамелек, мармеладок, цукатов или драже. Такие ориентированы на младших школьников. При этом эффект достигается разжевыванием или рассасыванием с попаданием в кровь через желудок.

Создатели снюсов изобретают все новые и новые формы подачи — теперь даже в виде зубочисток.

— В каждой конфете содержится 20, 50 микрограммов никотина, при том, что в одной сигарете — 1 микрограмм. Но самое ужасное, что есть снюсы с содержанием 200 микрограммов никотина, — рассказала главврач севастопольской больницы №6 Гайде Дегирменджи. По ее информации, при общем снижении в стране курильщиков количество потребителей никотиновых снюсов стремительно растет.

— Если всё так и дальше пойдет, через два-три года мы получим людей, которых нам придется безуспешно лечить годами, — продолжила медик.

Опасность изнутри

Как известно, в настоящее время доступ в севастопольские школы родителям и посторонним запрещен. Однако опасность таится не вовне, а внутри учебных заведений.

Одна из присутствующих на «круглом столе» родительница рассказала, что при тестовой проверке содержания школьных рюкзаков в классе ее ребенка у половины были обнаружены снюсы.

И что говорить, если реализация снюсов подчас ведется в торговых киосках прямо у школ, сами подростки нередко покупают снюсы вскладчину, а потом раздают купленное в школьных туалетах, где видеонаблюдение невозможно. Причем все пояснения родителей о вреде школьники, как правило, парируют фразой: «Не запрещено!»

Г.Дегирменджи вообще посоветовала родителям время от времени в целях профилактики инспектировать содержание рюкзаков своих чад. Еще одной мерой могла бы стать организация комиссий при муниципалитетах, а также регулярное проведение тематических родительских собраний с участием медиков.

Пора трубить, потому что это убивает!

Вопросом, как бороться со злом в отсутствие соответствующей законодательной базы и официальных запретов на продажу, задались сразу во многих регионах страны.

— Мы сейчас будем готовить постановление Законодательного собрания, предполагающее административную и даже, не исключено, уголовную ответственность за вовлечение младших школьников, — заявила Т.Лобач.

В свою очередь начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю, полковник полиции Евгений Бородихин пояснил, что в Вологодской области, в Удмуртии и в Карачаево-Черкесии на региональном уровне продажа никотиновых смесей уже запрещена законом. Об том же ратует и севастопольская полиция.

— В прошлом году у нас зафиксировано 30, в этом уже 29 случаев отравления неустановленным веществом, когда несовершеннолетние попадали в больницу, — привел статистику Е.Бородихин.

Объявить войну и наслать порчу!

Итогом заседания стало решение развернуть борьбу на всех фронтах: от законодательного до внутришкольного. Еще одной мерой станет обращение к предпринимателям с убедительной просьбой не торговать смертоносной продукцией.

Присутствующие на «круглом столе» представители партийной молодежи ко всему перечисленному предложили привлечь к антиснюсовой борьбе блогеров, распространяющих информацию в соцсетях. Теперь они должны будут рассказывать о вреде смесей.

Вспомнили и производителей, предложив (уже в порядке шутки) долго не церемониться наслать на них порчу!

Запретить законом

Депутаты Законодательного собрания на заседании 24 декабря поддержали астраханских коллег, которые ранее просили Госдуму ускорить запрет снюсов.

Совет Федерации на заседании 23 декабря одобрил постановление с просьбой к Правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.