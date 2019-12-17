Ремонт помещения для «Особых детей» завершат в начале 2020 года

Ремонт в помещении, где находится офис общественной организации «Особые дети», обещают завершить в первые два месяца 2020 года. Об этом сообщил директор Департамента имущественных и земельных отношений Максим Левашов.

По его словам, уже проведен предварительный осмотр помещения и начаты ремонтные работы. Он также сообщил, что речь идет о полном ремонте всего помещения.

Напомним, что за неделю до этого врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев распорядился взять на контроль ситуацию, связанную с разгромом офиса общественной организации «Особые дети».

Позже в соцсетях появилась информация, что виновниками случившегося стали подростки, которые якобы регулярно наведывались в офис проведывать жившего там хомяка.