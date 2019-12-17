Пытаются через суд заставить пересчитать все зеленые насаждения

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к департаменту городского хозяйства, требуя провести инвентаризацию всех зеленых насаждений на территории города.

При озеленении города активно использовались редкие и охраняемые виды растений: сосна крымская, сосна пицундская и ее подвиды, тис ягодный и другие. Ввиду того, что за последние годы территория города расширяется, в его черту попадают участки земли, ранее относящиеся к лесным. Как пример — Камышовское шоссе, Фиолент и т.д., на территории которых массово произрастают лесные насаждения, состоящие из дуба, можжевельников, фисташки, сосны крымской.

Департамент городского хозяйства Севастополя обязан вести инвентаризацию и учет зеленых насаждений на территории города. Однако данные мероприятия департаментом не проводятся. Это может привести к незаконному и безучетному уничтожению зеленых насаждений, сокращению площади территорий, предназначенных для общего пользования (парки, скверы, сады).

Поэтому природоохранная прокуратура просит суд обязать департамент городского хозяйства провести инвентаризацию зеленых насаждений на территории города и обеспечить ведение их реестра.

Иск назначен к рассмотрению в открытом судебном заседании на 30 декабря 2019 года, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.