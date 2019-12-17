Приглашают в Ласпи на массовый забег

Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя приглашает принять участие в массовом забеге в субботу, 21 декабря, в районе бухты Ласпи.

Забег проводится в рамках чемпионата Севастополя по скайраннингу (бег по горной местности с углом наклона не более 40°). Регистрация и старт дистанции у пляжа «Таврида» в Батилимане с 9.00. Финиш — вершина горы Куш-Кая.

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин старше 16 лет. Принять участие в забеге приглашают всех желающих. Для этого при регистрации нужно предоставить паспорт, страховой полис ОМС, оригинал договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом.

Для членов Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя стартового взноса нет. Для остальных — стартовый взнос 300 рублей.