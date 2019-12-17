Поезда будут встречать «Легендарным Севастополем»

Встречать и провожать поезда на станции «Севастополь» после начала железнодорожного движения по Крымскому мосту будут мелодией городского гимна, а провожать — маршем «Прощание славянки».

В Симферополе поезда будут встречать гимном «Мой Симферополь — ворота Крыма», как это делалось многие годы. А провожать — тем же «Прощанием славянки», сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал решение о музыкальном сопровождении прибытия и отправления поездов исторически верным и оправданным.

«Достоверно известно, что первые 100 экземпляров марша «Прощание славянки» были отпечатаны в Крыму, в Симферопольской типографии его автором Василием Агапкиным, который написал этот марш в 1912 году. Песня «Легендарный Севастополь» по праву считается гимном города, она очень патриотична», — сообщил А.Мальгин.

«Легендарный Севастополь» композитора Вано Мурадели была утверждена гимном Севастополя в 1994 году, песня «Мой Симферополь — ворота Крыма» композитора Леонида Хейфеца-Поляковского в 1984-м.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Из Севастополя первый поезд в Санкт-Петербург отправится 25 декабря.