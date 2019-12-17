Перекроят все троллейбусные и автобусные маршруты, идущие через центр

В связи с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций в рамках реконструкции ул. Большая Морская с 07.00 21 декабря до 01.00 23 декабря вводится изменение движения для городских маршрутов, сообщает департамент транспорта Севастополя.

Троллейбусы №№1, 5, 10, 10К и маршрутные автобусы №№ 6, 30, следующие из Гагаринского района, будут двигаться через пл.Восставших до остановки «Центральный рынок» с разворотом для движения в обратном направлении через ул.Новороссийскую.

Маршрутные автобусы №№4, 16, 77, 84, 107, 109, 110, 112, 195 — через пл.Восставших, ул. Новороссийская, ул.Шмидта с выездом на пл. Ушакова.

Троллейбусы №№1, 3, 7, 9, 12 и маршрутные автобусы №№12А, 13А, 92, 94, следующие со стороны 5 км Балаклавского шоссе и Корабельной стороны, двигаются до пл.Ушакова с разворотом для движения в обратном направлении.

Маршрут движения троллейбусов №№4, 11, 11А, 19 не меняется.

Маршрутный автобус №71, следующий со стороны Корабельной стороны, движется в сторону пл.Ушакова, где разворачивается для движения в обратном направлении.

Троллейбусы №№17, 20 и маршрутные автобусы №№17, 20, 25, 26 — без изменений.

Движение автобусов № 2, 31, 105, 107 и 195 с пл.Ушакова организуют через ул.Шмидта и ул.Очаковцев.

Автобусы №5, 12, 29 и 120 с пл.Лазарева будут ездить через ул.Новороссийскую.

Но эта схема может быть изменена.