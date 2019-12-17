На выходные полностью перекроют Большую Морскую

Из-за работ по замене инженерных коммуникаций на ул.Большая Морская на два дня — с утра субботы, 21 декабря, до ночи на понедельник, 23 декабря, — будет полностью прекращено движение транспорта от пл.Лазарева до перекрестка с ул.Адмирала Октябрьского.

По словам начальника отдела организации безопасности дорожного движения Севавтодора Сергея Волкова, работы будут проводиться непосредственно на пл.Лазарева по основному ходу движения улицы. Они затронут и перекресток спуск Шестакова – ул.Воронина.

Автомобилистам предлагается с пр.Нахимова двигаться по ул.Генерала Петрова в сторону Центрального рынка, по ул.Адмирала Владимирского в направлении Матроса и Солдата, выезжая на пл.Восставших и ул.Пожарова.

Движение по центральной горке будет осуществляться без ограничений, за исключением спуска Шестакова. С него на пл.Лазарева выезд будет закрыт. Движение по улицам Советской и Суворова останется в полном объеме.

По ул.Шмидта можно будет только выехать на пл.Ушакова. Съезда с нее на ул.Очаковцев по этой улице не будет.

— Большое количество коммуникаций проходит поперек проезжей части Большой Морской и, исходя из того, как транспортная [ограничительная] нагрузка проявит себя в эти ближайшие два дня, не исключено, что с 2 января и на все праздничные дни мы также введем ограничение движения, — сообщил С.Волков.

Планируя поездки в выходные дни, заранее выбирайте для себя пути объезда центра города.