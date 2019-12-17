Музей подводных лодок хочет получить элементы затонувшей вместе с доком подлодки

Севастопольский Военно- исторический музей фортификационных сооружений, который расположен в помещениях бывшей секретной базы подводных лодок, намерен добиваться, чтобы в его экспозицию были переданы элементы затонувшей подводной лодки Б-380 после ее утилизации.

Об этом ТАСС сообщил директор музея Юрий Тарариев.

Как сообщалось, в ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док, в котором находилась списанная подлодка Б-380. Плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. Планируется, что оба объекта будут утилизированы.

«Сама подлодка уже не в том состоянии, чтобы делать из нее музей: оборудование снято, утрачено, а все прочие лодки проекта давно списаны. Сейчас там остался только сам корпус — металлическая труба. Но фрагменты мы с удовольствием возьмем к себе в музей. И сейчас мы ищем, кто будет ее утилизировать, будем вести переговоры», — рассказал Ю.Тарариев.

Он отметил, что в процессе утилизации будут отделяться крупные части лодки: рубка, торпедные аппараты, линия вала и другие. Если удастся добиться передачи этих элементов, музей включит их в экспозицию.

Собеседник уточнил, что в Севастополе — в единственном в России крупном музее, посвященному подводному флоту, нет самого главного экспоната — подводной лодки.