Мороз-парад проведут в Ялте 28 декабря

Участвовать в 10-м Ялтинском Мороз-параде могут все желающие. Для этого нужно облачиться в костюм новогоднего персонажа, собрать команду из десятка человек и оказаться на ялтинской набережной в последнюю субботу года.

Организаторы — администрация Ялты, Управление культуры и МКУК «Ялтинская централизованная клубная система» приглашает к участию частных лиц, общественные организации, школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, средние и высшие учебные заведения, государственные, частные учреждения, предприятия.

Участники могут шествовать под музыку, хоровое пение, живой аккомпанемент, «кричалки», использовать в своих костюмах корпоративные цвета и знаки, организовывать мини-конкурсы для зрителей с вручением призов (на специально отведенных площадках), раздавать новогодние сувениры, флаера или другую печатную рекламу зрителям, учредить свой собственный приз и вручить его на главной сцене праздника любому понравившемуся участнику или команде.

Команда должна состоять не менее чем из десятка человек, одетых в тематические костюмы либо их элементы, на командной табличке необходимо написать название организации или территории и кем направлена команда.

Шествие команд Ялтинского Мороз-парада начнется 28 декабря в 12.00 от квадратного фонтана в районе ТКЗ «Юбилейный» к главной сцене на площади им.Ленина.