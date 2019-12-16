Увеличили закупочную стоимость квадратного метра жилья для сирот

Речь идет о приобретении жилых помещений за счет госбюджета для нуждающихся в улучшении жилищных условий — переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.

Как пояснил на заседании правительства 11 декабря директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, установленная по прежней методике расчета стоимость квадратного метра (вместе с отделкой) составляла 62 тысячи рублей. А рыночная стоимость — 75-80 тысяч рублей. У застройщиков такие цифры заинтересованности не вызывали, контракты попросту срывались.

Так, по словам И.Гапицонова, в 2018-2019 годах правительством было размещено 493 извещения о покупке квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, но контракты были заключены только по 29 объявлениям. В результате по состоянию на ноябрь удалось купить только треть квартир для сирот от запланированных программой на текущий год.

Согласно новой методике расчета, предельная (максимальная) стоимость одного квадратного метра жилого помещения теперь устанавливается на уровне 75373 рубля.

Выслушав доклад, врио губернатора Михаил Развожаев потребовал предоставить ему информацию о наказании тех ответственных сотрудников департамента, кто «полтора месяца занимался бюрократической возней и поставил под угрозу выполнение программы, а также возможность людей уже в этом году переехать в нормальные квартиры».

В итоге он все же одобрил новую методику расчета, предположив, что ее принятие позволит еще до конца года объявить аукцион и широко проинформировать застройщиков об изменении стоимости квадратного метра.