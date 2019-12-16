Территория на западном берегу Стрелецкой бухты будет отдана под общественное пространство

Правительством Севастополя принят проект планировки территории общего пользования в районе Московского квартала. Проектные решения, разработанные по просьбам местных жителей Департаментом архитектуры и градостроительства, предусматривают озеленение и размещение объектов социальной инфраструктуры.

Проектируемая территория расположена на западной стороне Стрелецкой бухты и составляет 23,29 гектара. С юга она граничит с промышленно-технологическим колледжем и ул.Муссонная, с запада — с улицами Адмирала Фадеева и Степаняна, включая Московский квартал. Площадь общественного пространства составит 12 гектаров.

«Жители Московского квартала обращались к нам и выступали с инициативой упорядочивания всех земельно-имущественных отношений и ограничения застройки на этой территории», — отметил и.о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

На территории общественного пространства планируется размещение детского сада на 250 мест, а также увеличение территории для размещения улично-дорожной сети с транспортной доступностью. Объектов жилого, общественно-делового и производственного назначения проектом не предусматривается.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что проект планировки необходимо поддержать, тем самым выполнить пожелания граждан.

«После принятия документа земельный контроль и все соответствующие органы должны провести проверки во избежание незаконной деятельности на данной территории. Если будет необходимость привлечь правоохранительные органы», — сказал М.Развожаев.

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки состоялись 16 октября 2019 года. Участие в них приняли 237 человек. Проект поддержали 82% участников.