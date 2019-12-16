С несоблюдением графика движения общественного транспорта будут разбираться

Севастопольцы недовольны несоблюдением графика работы общественного транспорта. На это обстоятельство в правительстве города обратил внимание и.о.директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова заместитель губернатора Денис Солодовников.

По его словам, этот вопрос уже неоднократно поднимался, и даже давались отдельные поручения разобраться.

— Я прошу отдельно доложить и разобраться с работой общественного транспорта и с очередями на конечных остановках, — распорядился зам­губернатора.

«Севастопольская газета» неоднократно поднимала данный вопрос, с обращением к транспортникам также по поводу отсутствия расписаний на остановках,

— Сейчас мы разрабатываем расписание, делаем дизайн, — еще в августе обещал главный специалист-эксперт сектора контроля Управления транспорта Константин Лахнеко.