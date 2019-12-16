Привокзальную территорию готовят к встрече поезда из Санкт-Петербурга

Городские власти приводят в порядок территорию вокруг железнодорожного вокзала, чтобы 25 декабря торжественно встречать поезд из Санкт-Петербурга.

Как сообщил на аппаратном совещании 16 декабря и.о.директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков, уже завершен ремонт остановочного павильона, который находится в частной собственности. На противоположной стороне отремонтирован остановочный павильон, который находится в ведении ГБУ «Севастопольский автодор». Тротуары сделаны по обеим сторонам от остановочных пунктов.

Сейчас делают съезд к автовокзалу. Разметку уже обновили. В ближайшие дни будут установлены дополнительные камеры фотофиксации для обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения водителями полосности.

В ответ на доклад замгубернатора Денис Солодовников рапорядился заранее установить дорожные знаки, чтобы водители успели привыкнуть к новой схеме движения.

— Чтобы было понятно, где, как и куда двигаться, чтобы новая схема не стала сюрпризом буквально перед прибытием поезда, — предупредил Д.Солодовников.

В рамках совещания также был рассмотрен вопрос приведения в порядок подпорной стены на остановке у вокзала.

— Со стеной вчера были предложения, будут еще. У нас осталось завершить окраску проемов, хозяйствующий субъект на противоположной стороне произвел окраску ограждения, он должен еще выпрямить вентканал. Крыша почищена, газопровод выкрашен. Осталось выполнить демонтаж участка, где ранее проходили провода. Почистят, и всё успеем! — добавил к докладу коллеги директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Как уже сообщалось, первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа.

«Севастопольская газета» проконтролировала, как слова чиновников совпадают с делом.

После благоустройства остановка «Железнодорожный вокзал» по направлению из центра выглядит так же неопрятно, как и до обновления. Бывший в употреблении остановочный комплекс в очередной раз покрасили серой краской, а крышу перекрыли коричневым поликарбонатом.

На узком тротуаре людям сложно разминуться и без павильона. Остановка организована с явными нарушениями всех норм. Главная — нет остановочного кармана для общественного транспорта.

Павильон приставлен вплотную к подпорной стене, которую частично выкрасили в грязный желто-коричневый цвет. В метрах 10 от этой конструкции воткнули еще один павильон — почти «умной» модификации. Обе конструкции не выглядят единым комплексом и диссонируют друг с другом.