Подъемом затонувшего плавдока займется Черноморский флот

«Заниматься самой операцией по подъему плавдока со дна будут специалисты Черноморского флота. В какие сроки это может произойти, пока точно не известно, но понятно, что поднять док постараются максимально оперативно. Но это огромная конструкция, и чтобы ее поднять, чтобы четко провести эти работы, предварительно нужно разработать документацию, и в соответствии с ней будут проводиться работы. Разрабатывать документацию будет специализированная организация», — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он добавил, что подлодка, затонувшая вместе с плавдоком, но позднее всплывшая, до конца понедельника, 16 декабря, дня должна быть отправлена на утилизацию: «Сейчас под нее заводят понтоны, готовят ее к транспортировке. Этим занимается компания, которая выкупала док и подлодку для утилизации, но раньше этим почему-то не занялась».

Затонувший плавучий док и подлодка Б-380, стоявшая в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад.