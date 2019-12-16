По площади Лазарева пошли на компромисс

На реконструируемой ныне пл.Лазарева решили сохранить правый поворот с ул.Большой Морской и с центральной горки.

О том, что схему движения транспорта по пл.Лазарева было решено отдельно обсудить на заседании наблюдательного совета «Севастопольской газете» сообщил руководитель региональной общественной организации «Дорожный контроль — Севастополь» Максим Мишин. Он же стал инициатором такого заседания 13 декабря под председательством заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова, с участием представителей Севавтодора, а также проектной и подрядной организаций.

Настойчивость М.Мишина была связана с начавшимися на пл.Лазарева работами по установке гранитных камней на проезжей части площади у ЦКБ «Черноморец», что принципиально меняло ранее оговоренную схему движения транспорта.

Как сообщил общественник, обсуждение проходило весьма остро, высказывались разные мнения. В результате все-таки было найдено решение сохранить правый поворот в сторону площадки у «Черноморца».

— Данное решение является компромиссным. Несмотря на то, что у многих, включая ГИБДД, есть сомнения в безаварийной и не приводящим к заторам схеме движения, предложенной проектировщиками, — сообщил М.Мишин.

Подрядчик пояснил, что в связи с проведением работ и необходимостью прокладки коммуникаций под будущие светофоры, решили принять схему, кототрая в последующем позволит без вреда для обустройства общественного пространства демонтировать объекты организации дорожного регулирования и вернуться к прежней схеме движения, существовавшей до реконструкции.