На Советской высадили треть всех деревьев

На улице Советской 15 декабря высажен 25 (из 78 деревьев и более 30 кустарников). Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 16 декабря сообщил и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

По тего словам, в высадке деревьев приняли участие представители исполнительной и законодательной властей города, с привлечением общественности и жителей.

По его словам, работы велись под надзором дендрологической службы. В результате совместными усилиями высажены примерно треть предусмотренных проектом зеленых насаждений.

— Работы продолжаются, до конца недели они будут завершены, — пообещал Е.Исаков.