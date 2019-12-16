На мосту через суходол ночью будут убирать столбы

Департамент транспорта информирует жителей Севастополя, что в ночь на 17 декабря движение на пр.Гагарина будет затруднено.

Будут проводится работы по демонтажу опор контактной сети на участке от ул.Пугачева до ул.Дмитрия Ульянова. Работы намечено завершить до шести утра.

Заметим, что движение на этом участке с начала ремонта моста через суходол затруднено всегда. А вот в ночь на пятницу, 7 декабря, его и вовсе перекрыли для «работ по монтажу футляров в тело насыпи».

Департамент транспорта обещал, что успеют до шести утра, но рабочие не уложились в отведенный срок. Поэтому пятничным утром обычная пробка на этом отрезке дороги превратилась в огромную пробку во всем Гагаринском районе и на прилегающих к нему улицам Ленинского.

Движение через мост возобновили лишь в десять утра.