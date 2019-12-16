На директора департамента архитектуры завели еще одно уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц департамента архитектуры и управления стройнадзора Севастополя, чьи действия по версии следствия привели к обрушению парковки вместе с автомобилями на пр.Победы в апреле 2019 года.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по РК и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении директора Департамента архитектуры и градостроительства и начальника отдела управления госстройнадзора и экспертизы Севастополя. Им вменяются превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога.

Следствием установлено, что застройщик при введении в эксплуатацию многоэтажного жилого дома по пр.Победы, 2-Б, допустил нарушение строительных норм. Но начальник отдела стройнадзора выдал заключение о соответствии объекта проектной документации, а директор департамента архитектуры — разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

19 апреля 2019 года вместе с подпорной стеной обрушилась автомобильная парковка у дома, в результате чего пострадали четыре автомобиля.

Преступление было выявлено во взаимодействии с прокуратурой города и УМВД города, сообщает пресс-служба Следственного комитета. В настоящее время изучается документация, представляющая интерес для следствия, назначен ряд экспертиз.

Ранее вышеуказанным должностным лицам было предъявлено обвинение по служебному подлогу при введении в эксплуатацию части комплекса «ЖК «Фиолент Village». Теперь эти уголовные дела объединены в одно производство.

Оба чиновника с середины октября находятся под домашним арестом.