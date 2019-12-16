Обокрала соседка по больничной койке

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился 61-летний пациент одной из больниц Севастополя с заявлением, что у него похитили мобильный телефон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленницы и задержали её. По версии следствия хищение совершила 26-летняя соседка по палате, в которой пребывал пострадавший.

Как выяснилось, мужчина вышел из палаты, оставив сотовый телефон без присмотра. Девушка похитила телефон, ушла из больницы и сразу же его продала.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.