Инфекционная больница больше не выглядит депрессивно

После ремонта инфекционная больница и территория вокруг нее будут выглядеть достаточно прилично.

Летом этого года инфекционную больницу посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Тогда речь шла о закрытии медицинского учреждения, на месте которого нужно построить новое. Но от радикальных мер городские власти и кабмин отказались. Было принято решение больницу отремонтировать, а новую больницу строить на Фиолентовском шоссе одним медицинским кластером, вместе с больницей скорой помощи и онкологическим диспансером.

13 декабря в рамках контроля за выполнением ремонта в инфекционной больнице побывал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

—- Сегодня мы имели возможность посмотреть обновляющиеся палаты, коридоры. Да, корпуса больницы старые, построенные в середине прошлого века, но здесь будет уложена новая плитка, установлен современный свет в палатах и процедурных кабинетах, переделано реанимационное отделение. В рамках ремонта уже закуплена мебель: нормальные кровати, прикроватные тумбочки. Да, это не современные палаты, как в новых больницах, которые строятся сейчас по всей стране, но это, по крайней мере, приемлемый человеческий уровень, в которых больница может нормально работать, сохраняя коллектив, — подвел итог увиденному М.Развожаев.

По его словам, на площадке будущего медицинского кластера на Фиолентовском шоссе уже провели обследование грунта.

— Буду докладывать председателю, что перенос больницы возможен и уже на следующий год мы будем за счет дополнительных средств перепроектировать документацию под новый участок. Рассчитываю, что работа завершится до середины следующего года, и если все будет хорошо, то в конце следующего года мы сможем начать строительство инфекционной больницы, — заявил М.Развожаев.

На территории старой больницы обещают положить новый асфальт, привести в порядок прилегающую территорию, чтобы, как сказал врио губернатора, «не было депрессии, не было ощущения, что вчера закончилась Великая Отечественная война».

— В целом больница будет выглядеть достаточно прилично и прослужит все то время, которое нам необходимо, чтобы построить новый корпус, — заверил М.Развожаев.

По словам главного врача инфекционной больницы Инги Матяж, коечный фонд, который в больнице составляет 202 койки, из них 128 детских, не сокращен.

— На сегодняшний день в стационаре находится 140 пациентов: 90 детей и 50 взрослых. Уплотняться не пришлось. Все в плановом режиме, — отчиталась И.Матяж, добавив, что в 2020 году планируется отремонтировать бактериологическую лабораторию, гараж, хлораторную и помещение для дезкамеры.

На текущий ремонт инфекционной больницы из бюджета Севастополя было выделено 60 миллионов рублей. Работы обещали выполнить до конца года.